​«Это убийство футбола»: Карпин возмущён решением проводить матч

Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина переполняли эмоции после воскресного поражения от ЦСКА (0:2). Специалист не понимает, почему этот матч нельзя было перенести, учитывая погодные условия в виде сильного снега.

«То, что вы увидели, - это убийство футбола. Почему нельзя было перенести игру? Что мешало?» - сказал Карпин журналистам.

«Зачем переходили на систему «осень-весна»? Чтобы не играть по такой погоде в конце года», - отметил рулевой «Ростова».

В 2023 году «Ростову» предстоит провести ещё один матч – против «Ахмата» на выезде. Команды сыграют в субботу, 9 декабря.