Круговой — о снегопаде перед матчем с «Локомотивом»: «Хорошая погода!»

Крайний защитник «Зенита» Данил Круговой высказался перед матчем против «Локомотива», который пройдёт в снегопад.

«Хорошая погода! Когда начнем играть, посмотрим, каково это. Если успеют здесь все убрать, конечно. Поможет ли то, что газон накрыт пленкой? Увидим, сейчас снимут пленку и, думаю, все нормально будет», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» - «Зенит» должен состояться сегодня, 3 декабря. Начало игры 17-го тура чемпионата России запланировано на 17:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

Напомним, в первом круге «сине-бело-голубые» уступили на своем поле «железнодорожникам» со счетом 1:2.