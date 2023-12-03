Карпин задал 15 вопросов, вспомнил слова Галактионова и оскорбил организаторов матча с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с ЦСКА.

- Перед матчем вы сказали: «Бей-беги, окружай ворота». Был ли сегодня какой-то элемент футбола, возможен ли он вообще при таких условиях?

- Вы что сами не видели ничего? Что вы спрашиваете?

- В чем тогда был шанс?

- Ни в чем.

- Просто в везении?

- Конечно!

- Ничего более?

- Вы что не видели, что ли? Чего здесь спрашивать про футбол вообще? Какие шансы? Какой футбол? Разговор о чем?

- В принципе, логичный ответ.

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- Если это логичный ответ, то чего вы спрашиваете про футбол? Вы другой вопрос задавайте.

- Какие варианты сегодня были?

- Не было никаких вариантов, какая разница? У кого залетело, у кого-то получилось, отбилось, отскочило кому-то. Какой футбол здесь? Это не футбол. Я сказал это до игры, не после игры. А вот какой дебил принимал это решение, идиот какой, который принимал решение, чтобы видеть это действо, назову это действом, а не как Галактионов, хотя лучше назвать это, как Галактионов. Это слово употребить. Футбол убивают. И так в России футбол не особо, мягко говоря. Вот те, кто принял это решение, они что сделали? Хорошо кому-то сделали? Понравилась игра вам? Говорите, говорите, вы тоже можете что-то сказать.

- Естественно, нет.

- Это не футбол. Кому это нужно было? Кто принимал решение? Как назвать этого человека?