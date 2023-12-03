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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой — о погодных условиях в Москве: «Поле видно — уже можно играть»

03 Декабря 2023 • 16:26 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
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Через 0 ч. 5 мин.

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что сегодняшние погодные условия в Москве позволяют провести матчи 17-го тура РПЛ.

Напомним, ранее матч между «Локомотивом» и «Зенитом» был перенесён на полчаса из-за сильного снегопада.   

«Когда был матч в Калининграде, то 9 из 10 человек сказали бы, что проводит не нужно. Сегодня снега меньше, поле видно — уже можно играть. С другой стороны, можно и перенести. Но на какой день?» — цитирует Мостового «Чемпионат».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится сегодня, 3 декабря, на «РЖД Арене». Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени. Отметим, что сегодня свой матч на домашней арене успел провести ЦСКА, обыгравший  «Ростов» (2:0). 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой

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