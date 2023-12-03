Президент РПЛ сообщил, что матч «Локомотив» - «Зенит» не будет перенесён

Глава РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о возможном переносе предстоящего матча 17-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Зенит».

Игра должна пройти сегодня, 3 декабря. Начало поединка было запланировано на 16:30 по московскому времени, однако старт отложили на 30 минут из-за сильного снегопада.

«Погода зимняя. Решение о переносе на полчаса принял судья. Матч сегодня состоится!» — передает слова Алаева «Чемпионат».

Следить за всеми событиями матча между «Локомотивом» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Накануне в Москве завершилась встреча ЦСКА и «Ростова», которая проходила при сильном снегопаде. Победителем матча стали «армейцы» - 2:0.