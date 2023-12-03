​Федотов проиграл Карпину только один из 10 матчей РПЛ

В воскресенье в Российской премьер-лиге состоялся матч между ЦСКА и «Ростовом». Несмотря на снегопад, игра состоялась, и «армейцы» отпраздновали победу со счётом 2:0.

Специалисты из Opta отмечают, что Владимир Федотов как тренер проиграл Валерию Карпину только один из десяти матчей в Российской премьер-лиге. В этой тренерской дуэли у Федотова теперь шесть побед при трёх ничьих.

На текущую минуту ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 2023 году команде Владимира Федотова остаётся провести только один мат – против «Краснодара» на выезде.