​Губерниев резко отреагировал на снежные матчи в РПЛ

На прошлых выходных в снегопад проходил матч Премьер-лиги между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2). Теперь в снежных условиях сыграли ЦСКА и «Ростовом» (2:0), а в ближайшие часы это должны сделать «Локомотив» с «Зенитом». На проведение в чемпионате России так называемых снежных матчей отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Зима в Россию снова пришла неожиданно для нашего футбола! Хватит играть зимой, надо переходить на систему «весна-осень»! Играть, когда трава растёт…» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что Российская премьер-лига перешла на систему «осень-весна» в 2012 году.

​Губерниев: «Те, кто переходил на систему «осень-весна», думали о своём кошельке»