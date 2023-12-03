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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Губерниев резко отреагировал на снежные матчи в РПЛ

03 Декабря 2023 • 16:16 Комментировать

На прошлых выходных в снегопад проходил матч Премьер-лиги между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2). Теперь в снежных условиях сыграли ЦСКА и «Ростовом» (2:0), а в ближайшие часы это должны сделать «Локомотив» с «Зенитом». На проведение в чемпионате России так называемых снежных матчей отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Зима в Россию снова пришла неожиданно для нашего футбола! Хватит играть зимой, надо переходить на систему «весна-осень»! Играть, когда трава растёт…» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что Российская премьер-лига перешла на систему «осень-весна» в 2012 году.

Губерниев: «Те, кто переходил на систему «осень-весна», думали о своём кошельке»

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев РПЛ
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