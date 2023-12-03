Чалов: «Периодически играем в пляжный футбол, было что-то похожее на это»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Ростов» Фёдор Чалов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Чего было больше: футбола или все-таки борьбы и единоборств?

- Сегодня, конечно, было больше борьбы. Мы в ней не проиграли и забили свои моменты. Думаю, заслуженно победили сегодня.

- Что было самым сложным с точки зрения исполнения сегодня, в первом тайме и во втором? Как вообще давались эти передачи, в том числе и голевая?

- Смотрите, у нас было больше бразильцев, и мы тоже периодически играем в пляжный футбол, было что-то похожее на это. Думаю, реально были моменты, когда верхом играли, головой, отдавали Игорю верхом уверенно. Ну и, конечно, благодаря нашим болельщикам, всем большое спасибо, кто сегодня пришел в такую погоду, это дорогого стоит.

- За полчаса до матча не было понятно, состоится эта игра или нет, будет ли она перенесена на какое-то время. В тот момент о чем думали, какие вообще были ощущения?

- Прекрасно понимали, что игра состоится при любой погоде. Уже такое было. Я говорил, что у меня такая игра была, когда я дебютировал в основе. Такая ностальгия появилась.

- Почему Мендес решил дождаться декабря, пока занесет снегом поляны, чтобы забить в чемпионате страны?

- Да, это чудо. На самом деле поздравляем его, это вроде его первый гол за ЦСКА в официальных играх, так что все рады. Даже видите, снегопад пошел.

- Насколько я знаю, даже травили Лукина. Было опасение, что игра не состоится, а он сегодня в стартовом составе. Мало ли, игру перенесли, и он уже в стартовый состав не попал. Как он реагировал?

- Да нет, он готовился всю неделю к этой игре, молодец, сегодня очень хорошо отыграл и пусть продолжает в том же духе.