Ульянов — о погодных условиях в Москве: «Это ненормально, но есть регламент»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в преддверии матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» высказался о погодных условиях в Москве.

Ранее сообщалось, что игра между «железнодорожниками» и петербургской командой была перенесена на полчаса из-за снегопада.

«Это ненормально. Но есть регламент, решат судьи и делегаты. Сегодня играем красным мячом. Стоит ли переходить на старую систему? Давайте сегодня перейдём, сыграем. Сегодня уж сыграем, потом будем думать», — заявил Ульянов.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится сегодня, 3 декабря. Начало этой встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.