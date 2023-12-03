Когда хочешь, берёшь и побеждаешь: ЦСКА снежно подавил «Ростов»

В последнем домашнем матче 2023 года ЦСКА встречался с «Ростовом».

«Красно-синим» никак не удаётся набрать стабильный победный ход. Могло показаться, что выигрыши у «Краснодара» и «Пари НН» вывели «армейцев» на победную тропу. Однако затем случилась ничья с «Факелом» и поражение в дерби от «Динамо». Причины всё те же самые: травмы, короткая скамейка, молодёжь…

У «Ростова» тоже не без похожих проблем, но с него-то спросу меньше. Да, в прошлом году он боролся за серебро, а сейчас, похоже, там будут довольны, если не вылетят. В предыдущем туре «Ростов» победил «Пари НН» благодаря пенальти. А против ЦСКА он играл красным мячом по снегу.

Уже на третьей минуте «красно-синие» заработали пенальти. Мохеби в своей штрафной площади поставил подножку Файзуллаеву. С пенальти Чалов отправил мяч низом в правый угол – Медведев угадал, но не дотянулся (1:0). Ничего удивительного – «Ростов» в этом чемпионате любит пропускать быстро.

На одиннадцатой минуте Гайич подключался у хозяев по левому полуфлангу, но попал мячом в голову Медведева. Впрочем, ростовчане проигрывать не собирались, поэтому пошли вперёд. Через пять минут гости заработали такой штрафной, с которого Уткин угодил в штангу. Кроме того, дальний удар Миронова отразил Акинфеев.

Затем пару перспективных атак провели «армейцы». Обляков отдал проникающий на Чалова, Осипенко в подкате выбил мяч в сторону, и Келлвен из зоны правого инсайда промахнулся мимо дальнего угла. Во втором случае Гайич простреливал с левой стороны, а Чалов не удержался на ногах и толком не сумел пробить.

В конце первого тайма Чалов отдал пас влево свободному Файзуллаеву, который не сумел переиграть Медведева. Сразу после перерыва Обляков ударил головой мимо, Глебов и Келлвен с подбора также не попали в створ. Файзуллаев снова угрожал Медведеву в левой зоне атаки ЦСКА – и опять вратарь «Ростова» спас свою команду.

На 68-й минуте «красно-синие» упрочили своё преимущество в счёте. Чалов слева накинул на дальнюю штангу, где Мендес сделал своё голевое дело (2:0). У «Ростова» потом была подача со штрафного в исполнении Байрамяна, Осипенко нанёс удар головой, и мяч оказался в руках Акинфеева.

В концовке Терентьев бил после прострела Байрамяна, но Акинфеев выручил хозяев. У «Ростова» произошло ещё удаление Мелёхина за агрессивное поведение. Взяли победу «армейцы», но обсуждать будут не это, а то, стоило ли проводить матч в снегопад, по какой системе надо играть чемпионат и так далее.

Кирилл Иванцов