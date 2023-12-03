Аршавин — об игре «Локомотив» — «Зенит»: «В таких условиях играть неохота, может, ещё отменят матч»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче 17-го труа РПЛ, в котором петербургская команда встретится с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что матч начнётся на полчаса позже из-за снегопада в Москве.

«Как мне погода? Супер вообще. В таких условиях играть неохота. Может, ещё отменят матч», — приводит слова Аршавина Sport24.

Матч «Локомотив» — «Зенит» должен состояться сегодня, 3 декабря, на «РЖД Арене». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отметим, что сейчас петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая восьмых «железнодорожников» на восемь очков.