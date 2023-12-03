Дзюба будет капитаном «Локомотива» в матче с «Зенитом»

В воскресенье в Российской премьер-лиге должен пройти матч между «Локомотивом» и «Зенитом». Из-за сильного снегопада начало игры было отложено на полчаса. При этом нельзя исключать и варианта, при котором встречу перенесут до лучших – в плане погоды – времён.

Между тем, составы команд уже были объявлены. Стоит сказать, что «Локомотив» с капитанской повязкой на поле выведет нападающий Артём Дзюба. Для него это будет очередная принципиальная игра – игра против бывшей команды.

Напомним, что капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов пропускает игру по причине дисквалификации.

Ознакомиться с составом «Локомотива» можно в нашей новости.