​Игрок ЦСКА отпраздновал гол в сугробе

«Матч состоится при любой погоде», - ЦСКА и «Ростов» проводят игру семнадцатого тура Премьер-лиги в снегопад. Командам пришлось адаптироваться к непростым погодным условиям. Судя по счёту, лучше это удалось хозяевам поля. В середине второго тайма «армейцы» могли удвоить перевес в счёте – голом отметился полузащитник Виктор Мендес.

Расписавшись в воротах «Ростова», Мендес решил отпраздновать гол необычно – он прыгнул в сугроб. Этот матч чилийцу наверняка запомнится надолго.

Следить за игрой между ЦСКА и «Ростовом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.