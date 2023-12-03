Алдонин — о встрече ЦСКА — «Ростов»: «Тяжело смотреть матч в таких условиях, но ещё тяжелее играть»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о матче 17-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встречаются с «Ростовом».

Напомним, матч проходит в непростых погодных условиях, так как в Москве сейчас идёт снегопад. По мнению Алдонина, несмотря на текущие обстоятельства, организовать переход на систему «весна-осень» будет непросто.

«Тяжело смотреть матч в таких условиях, но ещё тяжелее играть. Однако никто не говорил, что будет легко. Переход на «весна-осень»? Надо реально смотреть на вещи, да, возникают форс-мажоры, но чтобы играть в июне, надо заканчивать чемпионат в мае», — цитирует Алдонина «Спорт-Экспресс».

Матч ЦСКА — «Ростов» проходит в данную минуту. Сейчас идёт второй тайм, счёт — 2:0 в пользу «армейцев».