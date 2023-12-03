​Кассьерра и Вендел – в основе: «Зенит» назвал состав на битву с «Локомотивом»

В центральном матче 17-го тура чемпионата России сойдутся «Локомотив» и «Зенит». Рулевой питерской команды Сергей Семак решил выпустить на футбольное поле с первых минут таких игроков:
Кержаков, Круговой, Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Изидор.
Отметим, что нападающий Матео Кассьерра, лучший бомбардир РПЛ на текущий момент, восстановился после повреждения.
Матч «Локомотив» - «Зенит» должен стартовать в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 17:00. Следить за битвой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.
После шестнадцати туров «Зенит» является лидером Российской премьер-лиги. Питерцы на один балл опережают «Краснодар».
Время начала матча «Локомотив» - «Зенит» изменили из-за снегопада
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