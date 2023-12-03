ЦСКА удвоил перевес в матче с «Ростовом»

ЦСКА и «Ростов» продолжают играть на заснеженном поле и даже в таких условиях забивают голы. В середине второго тайма Фёдор Чалов слева проник в штрафную и доставил мяч верхом на дальний угол вратарской, а там Виктор Мендес сходу вколотил мяч в сетку ворот гостей. Счет стал 2:0. Напомним, что уже на четвертой минуте Чалов реализовал пенальти, заработанный Аббосбеком Файзуллаевым. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.