​Дзюба – в основе «Локомотива» на матч с «Зенитом»

В главном матче 17-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» будет принимать «Зенит». Наставник московской команды Михаил Галактионов пропускает матч по причине дисквалификации. При этом он выбрал такой состав на игру:

Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Фассон, Митай, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов пропускает матч из-за дисквалификации. Артём Дзюба матч против бывшей команды начнёт в основе.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» должен начаться в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

​Время начала матча «Локомотив» - «Зенит» изменили из-за снегопада