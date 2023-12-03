​Время начала матча «Локомотив» - «Зенит» изменили из-за снегопада

В воскресенье в главном матче семнадцатого тура Премьер-лиги должны сыграть «Локомотив» и «Зенит». В планы по проведению встречи вмешалась погода – Москву заметает снегом. Из-за ситуации время начала матча сдвинули на полчаса – с 16:30 на 17:00.

При этом далеко не факт, что игра состоится. Если сильный снегопад будет продолжаться, то арбитр может принять решение о переносе игры на другую дату. Будем следить за новостями.

Отметим, что после шестнадцати сыгранных туров «Зенит» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место, а «Локомотив» - восьмое.