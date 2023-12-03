Алексич: «Для меня Россия является приоритетом в возможном продолжении карьеры»

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Горан Алексич, находящийся сейчас без клуба, высказался о своём возможном возвращении в Россию.

Сербский специалист признался, что пока серьёзных разговоров о возможном возвращении в Россию у него ни с кем не было, однако наша страна является для тренера приоритетным вариантом.

«Я работал в России около 14 лет, я прекрасно знаком с российским футболом и менталитетом, хорошо знаю язык. Для меня Россия является приоритетом в возможном продолжении карьеры», — приводит слова Алексича Metaratings.

Напомним, Алексич покинул махачкалинское «Динамо» минувшим летом, уступив своё место Курбану Бердыеву.