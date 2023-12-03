Игрок «Ростова» Уткин — о матче с ЦСКА: «Снег в глаза летит, я ничего не вижу в принципе»

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин после первого тайма матча с ЦСКА высказался об игре в снегопад.

«Каково играть в таких условиях? Я считаю, это не футбол, все. Чего не хватило, чтобы добить мяч в ворота после попадания в штангу? Не знаю, не видел. Снег в глаза летит, я ничего не вижу в принципе», — приводит слова Уткина «Матч ТВ».

Встреча 17-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом» продолжается в эти минуты. На данный момент «армейцы» впереди – 1:0. Единственный гол с пенальти забил Фёдор Чалов.

За всеми событиями игры можно следить в прямой текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.