«Будет весело»: Нигматуллин — о матче «Локомотив» - «Зенит» в снегопад

Экс-голкипер ЦСКА Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, стоит ли переносить игру 17-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Зенит».

Матч между командами должен пройти сегодня, 3 декабря. Стоит сказать, что в настоящий момент в Москве идет сильный снегопад.

«Когда выступал за ЦСКА в 2002 году, был матч со «Спартаком», проходивший в снегопад. Тот матч — одно из ярчайших впечатлений в моей карьере. Поэтому такие игры надо проводить. Будет по крайней мере весело», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Стартовый свисток в матче «Локомотив» - «Зенит» должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.