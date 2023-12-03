Колосков: «Локомотив» сможет навязать достойную борьбу «Зениту»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем матче 17-го тура РПЛ, в котором встретятся «Локомотив» и «Зенит».

По мнению эксперта, если нынешний лидер чемпионата России «Зенит» проиграет, в чемпионскую гонку может включиться «Динамо».

«В составе «Зенита» много латиноамериканцев, которые не очень комфортно чувствуют себя в холодную погоду. Думаю, «Локомотив» сможет навязать достойную борьбу «сине-бело-голубым», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится сегодня, 3 декабря. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.