Радченко: «Фаворита в матче «Локомотив» — «Зенит» нет»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о матче 17-го тура РПЛ, в котором петербургская команда встретится с «Локомотивом».

По мнению эксперта, явного фаворита в предстоящей встрече нет, несмотря на то, что ранее были дисквалифицированы главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов и полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов.

«Фаворита в этой игре нет. Шансы 50 на 50. Понятно, что у «Локомотива» есть потери — Баринов и Галактионов. Их будет не хватать. Преимущество у «Зенита», а так шансы на победу равны», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится сегодня, 3 декабря. Начало — в 16:30 по московскому времени.