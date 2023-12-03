Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко: «Фаворита в матче «Локомотив» — «Зенит» нет»

03 Декабря 2023 • 13:57 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
1 3.75 X 3.85 2 1.95
Через 2 ч. 17 мин.

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о матче 17-го тура РПЛ, в котором петербургская команда встретится с «Локомотивом».

По мнению эксперта, явного фаворита в предстоящей встрече нет, несмотря на то, что ранее были дисквалифицированы главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов и полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов.

«Фаворита в этой игре нет. Шансы 50 на 50. Понятно, что у «Локомотива» есть потери — Баринов и Галактионов. Их будет не хватать. Преимущество у «Зенита», а так шансы на победу равны», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится сегодня, 3 декабря. Начало — в 16:30 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Радченко ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Декабря
13:57
Радченко: «Фаворита в матче «Локомотив» — «Зенит» нет»
12:34
«Зенит» не проиграет «Локомотиву» в Москве. Клиент PARI поставил на это полмиллиона рублей
11:17
Борис Игнатьев: «Локомотив» благодаря высочайшей мотивации сыграет с «Зенитом» вничью»
11:01
Нагорных: «Дзюба является лидером «Локомотива»
09:50
Агент Селюк назвал «Зенит» фаворитом в матче с «Локомотивом»
02:08
Локомотив - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Декабря
21:04
Булыкин: Думаю, «Зенит» надолго возглавил таблицу РПЛ
20:15
​Наумов: «Если Дзюбе удастся показать свою игру, у «Локомотива» будут шансы обыграть «Зенит»
19:26
Наумов: Не жду обилия голов от «Локомотива» и «Зенита»
18:50
Канчельскис: Уже сейчас можете поздравлять «Зенит» с чемпионством
15:27
​В «Зените» прокомментировали слухи о Ренане
14:33
Валерий Кечинов: «Локомотив» с «Зенитом» сыграют вничью, а «Краснодар» выиграет у «Оренбурга»
00:22
​Бесплатная ставка и прогноз на матч Локомотив – Зенит чемпионата России 3 декабря 2023
01 Декабря
21:31
«Коринтианс» хочет вернуть Ренана и посодействовать его продаже
21:10
​Балахнин считает «Зенит» фаворитом встречи с «Локомотивом»
18:42
​Актуальная ставка и прогноз на матч Локомотив Москва — Зенит чемпионата России 3 декабря 2023
18:24
Дуглас Сантос обратился к болельщикам «Зенита»
18:10
В РПЛ дали совет «Локомотиву» и ЦСКА в связи с возможным снегопадом
17:50
​В РПЛ на ходу изменили регламент ради красного мяча
17:25
Пономарёв: «Локомотив» даст бой «Зениту» и может отнять у него очки»
17:12
Прогноз на точный счёт матча Локомотив Москва – Зенит чемпионата России 3 декабря 2023
16:17
Агент Ренана высказался о возможном уходе бразильца из «Зенита»
16:07
Балахнин: «Если шансы у «Локомотива» и будут, то в этом будет виноват сам «Зенит»
14:55
​В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе матча «Локомотив» - «Зенит»
14:28
Широков: «В «Локомотиве» есть футболисты, которые смогут компенсировать отсутствие Баринова»
30 Ноября
23:08
«Крылья Советов» выставили «Зениту» ценник в 8 млн евро за Гарре
22:17
Вендел готовится к матчу с «Локомотивом»
21:57
Пименов: «К сожалению для «Локомотива», у Баринова и Галактионова заслуженная дисквалификация»
20:46
​На дисквалификацию Баринова нельзя подать апелляцию
20:23
Шишкин: Отсутствие Баринова и Галактионова не сыграет ключевую роль в игре с «Зенитом»
20:14
Смородская считает справедливой дисквалификацию Галактионова и Баринова
20:00
​Булыкин: Отсутствие Галактионова и Баринова не обязательно помешает «Локомотиву» в игре с «Зенитом»
19:41
Бородюк рассказал, кто будет бороться за чемпионство в РПЛ
19:16
​Булыкин оценил дисквалификацию Галактионова
17:54
Тикнизян считает Галактионова психологически сильным тренером
17:29
Деменко: Руководители «Локомотива» доверяют Галактионову
17:04
К Ренану есть интерес из двух стран
16:17
«Зенит» работает над продажей Ренана
16:00
​Тикнизян согласен с тем, что уровень РПЛ упал
15:45
​«Локомотив» не будет обжаловать наказания Галактионова и Баринова
14:55
​КДК вынес решение о дисквалификации Баринова 1
14:51
КДК РФС наказал Галактионова за скандальное интервью – тренер пропустит игру с «Зенитом» 1
13:46
Тикнизян: «От 19-летнего Пиняева ждут игры как от 30-летнего» 2
13:15
Агент Жоау Мариу: «Никто из России со мной не связывался»
12:35
Радимов: «Я думал, что из-за потери лидеров «Зениту» весь сезон будет трудно, но Семак справился с этим гораздо быстрее»
11:46
Игрок «Локомотива» Тикнизян: «В таблице ситуация не выглядит плачевной»
29 Ноября
19:43
Борис Игнатьев не сомневается в чемпионстве «Зенита»
16:12
Голенков: «В плане единоборств Дзюба — лучший»
15:14
Смородская не считает, что интрига в РПЛ умерла
13:31
Билялетдинов: «Оснований увольнять Галактионова точно нет»
28 Ноября
22:36
Петржела: «Уверен, в «Зените» не думают о возвращении Дзюбы»
22:26
Фассон: Думаю, что про кризис «Локо» говорить рано
21:27
«Локомотив» выкупит Сулейманова у «Пари НН» — Наумов
20:10
Александр Горшков объяснил спад в игре Клаудиньо
20:10
Непомнящий: «Даже в таком состоянии «Зенит» способен стать чемпионом»
18:41
​Лучший бомбардир РПЛ Кассьерра имеет шансы сыграть с «Локомотивом»
13:29
Сёмин: «В чемпионской гонке отдаю предпочтение Семаку»
09:58
Бывший игрок «Зенита» Евсеев рассказал, что мог перейти в «Витесс»
09:40
Алексей Евсеев считает, что никто не сможет вмешаться в борьбу «Зенита» и «Краснодара» за чемпионство
09:13
Алексей Евсеев: «В «Зените» Дзюба стал своим»
27 Ноября
22:38
Изидор: «Надеюсь, болельщики «Локомотива» меня поняли» 1
21:22
​Канчельскис рассказал, как «Зениту» стать клубом номер один в России
21:12
Баранник объяснил спад Пиняева
20:21
Кирьяков — о лидерстве «Зенита»: «Это ожидалось»
20:11
Погребняк: «Очевидно, что «Зенит» выиграет РПЛ»
20:08
Дьяков назвал фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ
18:09
Семак – о Мантуане и Кассьерре: «Ждём их через неделю»
17:35
Изидор объяснил, почему не хочет играть в Саудовской Аравии
17:27
Изидор заявил, что «Зенит» — это прекрасный трамплин для переезда в Европу
15:28
Кавазашвили: «Я не сомневаюсь, что «Зенит» не упустит подаренную «Краснодаром» возможность»
11:32
Орлов: «Я не верю в интерес «Манчестер Юнайтед» к Алипу»
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
26 Ноября
17:57
​Кобелев: «Зенит» вновь стал основным претендентом на чемпионство»
14:48
Гладилин: «Галактионову надо винить себя, а не судей»
12:18
Смородская назвала Галактионова средним тренером
12:01
Андрей Мостовой: «Клаудиньо очень сильно просил пробить пенальти»
10:11
Лепёхин: «Жаль, что ради смены чемпиона многие ждут ослабления «Зенита», а не проявления силы других команд»
25 Ноября
19:24
Чистяков — о задаче «Зенита»: «Выйти на первое место до зимней паузы»
19:10
Ерохин: «Нас ждёт серьёзный матч против «Локомотива»
16:44
Галактионов и Баринов, скорее всего, не помогут «Локомотиву» в матче против «Зенита»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ростов Ростов
1
0
1.73 3.95 4.60
Видео
03.12.23 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Зенит Зенит
3.45 3.95 1.97
Видео
03.12.23 в 16:30
Краснодар Краснодар
Оренбург Оренбург
1.55 4.10 6.00
Видео
03.12.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Спартак Москва Спартак Москва
3.35 3.95 2.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 03 Декабря
14:11 · Россия. Премьер-лига
Чалов забил «Ростову» уже на четвёртой минуте
14:05 · Россия. Премьер-лига
В РПЛ сделали заявление по матчу ЦСКА - «Ростов»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Фаворита в матче «Локомотив» — «Зенит» нет»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Ростова» - перед матчем с ЦСКА: «Хорошая погода, снежки полепить или снеговика?»
13:48 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» прокомментировали новость о трансфере Промеса
13:40 · Россия. Премьер-лига
Вместе с игроками ЦСКА и «Ростова» в разминке поучаствовал трактор
13:30 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
13:29 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Сейчас «Спартак» непредсказуем, непонятно, чего ждать от матча с «Ахматом»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Сенников высказал мнение о матче «Локомотив» - «Зенит»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Отсутствие Кордобы — огромная потеря для «Краснодара»
13:01 · Россия. Премьер-лига
Чалов и Акинфеев - в основе ЦСКА на матч против «Ростова»
12:55 · Россия. Премьер-лига
В Москве мощный снегопад: стало известно, будет ли сыгран матч «Локомотив» - «Зенит»
12:48 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» ответили на вопрос об уходе Точилина
12:42 · Россия. Премьер-лига
Стадион ЦСКА замело снегом перед матчем с «Ростовом»
12:36 · Россия. Премьер-лига
В РФС оценили работу Карасёва в Саудовской Аравии
Все новости
Рекомендуем