Матч ЦСКА - «Ростов» состоится, Карпин выступает против

Поединок 17-го тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и «Ростовом» должен состояться согласно утвержденному расписанию. Такое решение приняли делегат поединка и главный рефери.

При этом главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и футболисты команды выступили за перенос встречи.

Поединок должен начаться в 14:00 по московскому времени. После 16 проведенных туров «армейцы» набрали 25 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. «Ростов» с 20 очками находится на десятой строчке.

Вместе с игроками ЦСКА и «Ростова» в разминке поучаствовал трактор