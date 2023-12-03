Игроки «Ростова» - перед матчем с ЦСКА: «Хорошая погода, снежки полепить или снеговика?»

3 декабря в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА примет «Ростов».

Накануне матча в столице России пошёл снегопад. Обе команды в социальных сетях поделились видео, как специальная техника расчищает поле для игры в футбол.

«Ростов» в социальных сетях собрал реакцию своих футболистов за 30 минут до начала матча.

«Хорошая погода. Снежки полепить или снеговика?» - сказал Даниил Уткин.

«Как оно? Нормально. Как в Томске, сегодня будет «зимний футбол». Сейчас оденем салафановые пакеты и поехали!» - сказал Даниил Глебов.

«Топ. Моя погода», - прокомментировал Егор Голенков.

«Хорошо, да? Красота!» - отреагировал Хорен Байрамян.

«У футбола нет плохой погоды», - завершил Андрей Лангович.

Матч ЦСКА – «Ростов» запланирован на 14:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.