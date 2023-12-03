В «Фенербахче» прокомментировали новость о трансфере Промеса

Член совета директоров стамбульского «Фенербахче» Салахаттин Баки отреагировал на информацию об интересе к нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу.

«Нет, это неправда», - передает слова представителя турецкого клуба «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что «Фенербахче» в ближайшее время собирается сделать предложение по трансферу 31-летнего нидерландского футболиста.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Промес провел 15 поединков. Нападающий записал на свой счет пять забитых мячей и шесть голевых передач.

Промес может покинуть «Спартак» уже зимой