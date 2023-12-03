Вместе с игроками ЦСКА и «Ростова» в разминке поучаствовал трактор

На Москву обрушился сильнейший снегопад, который может помешать проведению поединка 17-го тура Российской премьер-лиги между столичным ЦСКА и «Ростовом».

Как сообщается в телеграм-канале «РИА Новости Спорт», на стадион приехал трактор, который помогает очистить поле от снега.

Напомним, что матч на «ВЭБ Арене» должен начаться в 14:00 по московскому времени. В преддверии этого противостояния ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, а подопечные Валерия Карпина располагаются на десятой позиции.

Чалов и Акинфеев - в основе ЦСКА на матч против «Ростова»