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Матч ЦСКА — «Ростов» могут перенести из-за снегопада

03 Декабря 2023 • 13:40 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Ростов
1 1.87 X 3.95 2 4.00
1-й тайм

Матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» могут перенести из-за сильного снегопада в Москве.

По информации «РБ Спорт», в настоящий момент идут консультации. Ожидается, что игра может состояться завтра, 4 декабря. Финальное решение примет главный судья встречи.

Матч ЦСКА — «Ростов» был запланирован на сегодня, 3 декабря, на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток в этой игре должен прозвучать в 14:00 по местному времени.

Отметим, что в 16 турах РПЛ ЦСКА набрал 25 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Ростов» занимает 10-ю строчку, отставая от «армейцев» на пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов

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