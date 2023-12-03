Матч ЦСКА — «Ростов» могут перенести из-за снегопада

Матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» могут перенести из-за сильного снегопада в Москве.

По информации «РБ Спорт», в настоящий момент идут консультации. Ожидается, что игра может состояться завтра, 4 декабря. Финальное решение примет главный судья встречи.

Матч ЦСКА — «Ростов» был запланирован на сегодня, 3 декабря, на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток в этой игре должен прозвучать в 14:00 по местному времени.

Отметим, что в 16 турах РПЛ ЦСКА набрал 25 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Ростов» занимает 10-ю строчку, отставая от «армейцев» на пять баллов.