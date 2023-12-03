Сенников высказал мнение о матче «Локомотив» - «Зенит»

Экс-игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников высказал мнение о центральном матче 17-го тура чемпионата России между «железнодорожниками» и петербургским «Зенитом».

«Баринов и Галактионов - это потери. Но у «Локомотива» есть кем заменить. Можно что-то противопоставить «Зениту». Болельщики надеются, что удастся повторить результат первого круга», - приводит слова Сенникова «Чемпионат».

«Локомотив» примет «Зенит» на домашнем стадионе «РЖД Арена» сегодня, 3 декабря. Начало поединка запланировано в 16:30 по столичному времени. Liveresult.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.