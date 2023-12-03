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Промес может покинуть «Спартак» уже зимой

03 Декабря 2023 • 13:08 Комментировать

Лидер московского «Спартака» Квинси Промес может сменить команду. По сообщениям Haber, нидерландского форварда хотят видеть в турецкой Суперлиге.

По информации источника, в подписании 31-летнего футболиста заинтересован стамбульский «Фенербахче». Турки собираются сделать предложение «красно-белым» по трансферу нидерландца. Если стороны договорятся, сделка может быть оформлена в январе.

Трудовое соглашение Промеса с москвичами рассчитано до середины 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России Квинси сыграл 15 матчей, забил пять мячей и сделал шесть голевых передач.

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