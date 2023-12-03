Чалов и Акинфеев - в основе ЦСКА на матч против «Ростова»

В рамках 17-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок московского ЦСКА против «Ростова». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на игру.

ЦСКА: Акинфеев, Лукин, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Чалов.

«Ростов»: Медведев, Осипенко, Лангович, Вахания, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Мохеби, Голенков.

Стартовый свисток на стадионе «ВЭБ Арена» прозвучит в 14:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет организована на Liveresult.ru.

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