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В Москве мощный снегопад: стало известно, будет ли сыгран матч «Локомотив» - «Зенит»

03 Декабря 2023 • 12:55 Комментировать

Центральный поединок 17-го тура Российской премьер-лиги между столичным «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» состоится, несмотря на снегопад в Москве. Об этом рапортуют журналисты «Спорт-Экспресса».

В настоящий момент поле стадиона в Черкизове накрыто защитной пленкой, которая будет снята только по прибытии команд на «РЖД Арену». Температура воздуха позволяет провести встречу.

Матч «Локомотив» - «Зенит» состоится 3 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий в поединке можно будет в текстовой онлайн-трансляции на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит
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