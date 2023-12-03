В Москве мощный снегопад: стало известно, будет ли сыгран матч «Локомотив» - «Зенит»

Центральный поединок 17-го тура Российской премьер-лиги между столичным «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» состоится, несмотря на снегопад в Москве. Об этом рапортуют журналисты «Спорт-Экспресса».

В настоящий момент поле стадиона в Черкизове накрыто защитной пленкой, которая будет снята только по прибытии команд на «РЖД Арену». Температура воздуха позволяет провести встречу.

Матч «Локомотив» - «Зенит» состоится 3 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий в поединке можно будет в текстовой онлайн-трансляции на Liveresult.ru.