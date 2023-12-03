В «Сочи» ответили на вопрос об уходе Точилина

Сегодня, 3 декабря, было объявлено об увольнении Александра Точилина с поста наставника «Сочи». Ситуацию прояснил гендиректор клуба Дмитрий Рубашко.

«На данный момент то, что написано на сайте, так и есть. Команду готовит помощник. Нет никаких шансов, что он вернется на пост главного тренера», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Денис Клюев.

После 17 туров чемпионата России «Сочи» набрал десять баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. В последнем поединке южане потерпели домашнее поражение от «Крыльев Советов» со счетом 0:2.