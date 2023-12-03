Стадион ЦСКА замело снегом перед матчем с «Ростовом»

Стадион «ВЭБ Арена», который является домашней ареной московского ЦСКА, замело снегом в преддверии поединка 17-го тура чемпионата России против «Ростова». Об этом сообщается в телеграм-канале «жёлто-синих».

Стоит отметить, что матч должен состояться сегодня, 3 декабря. Начало поединка запланировано в 14:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

Добавим, что в преддверии сегодняшнего матча «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице, а гости располагаются на десятой строчке.