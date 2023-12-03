В РФС оценили работу Карасёва в Саудовской Аравии

Павел Каманцев, который является председателем судейского комитета РФС, высказался о работе российского арбитра Сергея Карасёва на матчах чемпионата Саудовской Аравии.

«Не могу оценивать его работу, так как не видел эти матчи. Знаю, что коллеги в целом довольны. Надеюсь, что наше сотрудничество будет так же продолжаться», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Карасёв в качестве судьи ВАР отработал на поединке между клубами «Аль-Ахдуд» и «Аль-Иттифак». А затем уже в статусе главного рефери обслужил противостояние между «Абхой» и «Аль-Ахли».