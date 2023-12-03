Дьяков оценил шансы Абаскаля сохранить работу в «Спартаке»

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля на фоне последних результатов команды.

«Не думаю, что Абаскаль висит на волоске. Вряд ли в руководстве есть мысли, что его надо прямо сейчас убирать. Зимой Абаскаль будет спокойно работать, до конца сезона всё будет стабильно», - приводятся слова Дьякова на страницах «Чемпионата».

После 16 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 27 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Абаскаля на выезде встретятся с грозненским «Ахматом».