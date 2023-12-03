Петржела: «Семак умнее и порядочнее Дзюбы, ему всё равно на провокации»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об отношениях нынешнего наставника петербургской команды Сергея Семака с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

Напомним, ранее Дзюба на вопрос о Семаке ответил: «А кто это?». При этом ранее нападающий на протяжении четырёх лет выступал за «Зенит» под руководством российского тренера.

«Думаю, никакого конфликта между Дзюбой и Семаком нет. Это Артём пытается втянуть главного тренера «Зенита» в скандал. Но Семак умнее и порядочнее Дзюбы, ему всё равно на провокации Артёма», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Ближайший матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится уже сегодня, 3 декабря. Начало — в 16:30 по московскому времени.