Чернышов: «Спартак» фаворит в любом матче»

Экс-наставник московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался о поединке между грозненским «Ахматом» и «красно-белыми» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Спартак» фаворит в любом матче независимо от того, на каком он месте. Особенно с командами из нижней части таблицы. Название «Спартак» говорит само за себя. В игре с «Ахматом» фаворит точно «Спартак», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Поединок между «Ахматом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 3 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.