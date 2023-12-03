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Дьяков выбрал фаворита в матче «Локомотив» - «Зенит»

03 Декабря 2023 • 11:48 Комментировать

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от поединка между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Локомотиву» проще играть с такими командами, как «Зенит». Победа в Питере тому подтверждение. «Зенит» фаворит, но легкой игры для них не будет однозначно», - передает слова Дьякова Sport24.

Поединок между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 3 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей москвичи занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, а «сине-бело-голубые» идут на первой позиции.

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Локомотив Москва Зенит Виталий Дьяков ещё теги
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