Абаев: «Последний матч показал, что «Ростов» может прервать неудачную серию игр с ЦСКА»

Бывший вратарь «Ростова» Илья Абаев высказался о предстоящем матче 17-го тура РПЛ, в котором южане встретятся с ЦСКА.

Напомним, 29 ноября в матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) «Ростов» сыграл с ЦСКА вничью (1:1). По мнению Абаева, предстоящая встреча этих команд будет отличаться от предыдущей.

«Другой турнир, немного другие составы. Команды устали, многое зависит от того, в каком состоянии ЦСКА и «Ростов» подойдут к этому матчу. Мне кажется, последний матч показал, что «Ростов» может прервать неудачную серию матчей с ЦСКА», — цитирует Абаева «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится сегодня, 3 декабря, в Москве. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по местному времени.