Главный тренер «Сочи» Александр Точилин уволен со своего поста. Об этом рапортует пресс-служба клуба. Это решение было принято руководством команды.

Исполнять обязанности главного тренера на заключительной игре календарного года против «Оренбурга» будет Денис Клюев.

В последнем поединке сочинский коллектив на домашнем стадионе потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:2. Южане являются главным аутсайдером нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги. После 17 проведенных туров команда набрала всего десять баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице.