Борис Игнатьев: «Локомотив» благодаря высочайшей мотивации сыграет с «Зенитом» вничью»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о прошедших субботних матчах РПЛ, а также ожиданиями от игры «Локомотив» - «Зенит».

- «Факел» сыграл вничью с «Балтикой». Этот результат удивил, учитывая, что воронежцы покрепче?

- Я бы не сказал, потому что по духу и мотивации «Балтика» не уступает. Команда Игнашевича показывает и высокую дисциплину, и желание остаться в РПЛ. Ей явно не достает креатива, качества игроков, которые умеют ставить точку в матчах. Но эта команда не проигрывает соперникам безнадежно. «Факел», конечно, выше классом, но он не может соперничать с командами из первой пятерки. При этом воронежцы выгодно отличаются от «Балтики». Но в тех погодных условиях, в которых проходил матч, важна были дисциплина, хорошее физическое состояние и стремление не проиграть в микроэпизодах. Тут особого мастерства не надо. Поэтому считаю, что безголевая ничья – это закономерный результат.

- Перспективы «Балтики» - борьба за выживание, или команда может подняться повыше?

- Пока разговор идет только о синице в руках. На большее сложно рассчитывать. Одного желания, чтобы бороться за более высокие места, мало.

- «Крылья Советов» обыграли в гостях «Сочи» и вернулись на промежуточное третье место. Почему они до сих пор удерживают лидирующие позиции?

- Там есть Осинькин, который держит руку на пульсе. Он понимает, как работать с молодыми футболистами, и имеет свое видение футбола. Поэтому его команда играет в футбол и получает удовольствие. Он не ограничивает футболистов, и им это нравится. Эти эмоции и двигают команду вперед. У Осинькина футболисты становятся только лучше.

- «Сочи» прочно обосновался на последнем месте. В чем проблема этой команды?

- У них достаточно кадровых ресурсов, чтобы быть выше в таблице, но у команды сейчас ничего не получается в атаке. И идет размытое представление об игре в обороне. Они не решают задачи и не знают, как забивать.

- «Пари НН» дома обыграл «Урал». Как оцениваете этот результат?

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- По ходу матча этот итог стал неожиданным. «Урал» не выглядел хуже соперника. Это равные по силам команды. Гости больше атаковали, хотя у нижегородцев тоже были хорошие подходы, а гостям не хватило концентрации на весь матч, поэтому они и пропустили в самой концовке. Этот мяч - показатель того, что игра должна длиться до свистка.

- «Урал» скатывается все ниже в таблице. Какие перспективы этого клуба в чемпионате?

- Перспективы середняков. Как они были в середине таблицы раньше, так и остаются. По началу чемпионата была надежда, что опытная рука тренера с активным президентом изменят ситуацию, и психология игроков выйдет на другие рубежи. Но потом все пошло так же, как было ранее. Поэтому сейчас стоит задача закрепиться, создать базовую площадку для старта в следующем чемпионате.

- Сегодня «Локомотив» примет «Зенит». Чего ждете от матча, и насколько хозяевам будет трудно в отсутствие дисквалифицированных Баринова и Галактионова?

- Я бы не стал зацикливаться на Галактионове. Его же не изолировали от команды. Всегда тренер присутствует, сколько бы матчей дисквалификации ему не давали. Он может внести коррективы. Баринов, как капитан, влияет на команду, но я не понимаю, когда от одного игрока зависит результат. Таких игроков не осталось. И без Месси команды играют.

- Какой результат получится в итоге?

- Будет ничья. Исходя из погоды и высочайшей мотивации «Локомотива». «Зенит» сегодня не настолько велик, чтобы сложить руки и рассуждать о том, с каким счетом питерцы победят.

Елена Григорьевская