Селюк оставил прогноз на матч «Динамо» - «Рубин»

В заключительном матче 17-го тура Российской премьер-лиги сойдутся московское «Динамо» и казанский «Рубин». Прогнозом на эту встречу поделился известный футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Рубин» уже который матч на ноль играет. Рахимов наладил оборону. «Динамо» много точно не пропустит. Сделаю прогноз - будет забито меньше трех голов», - передает слова Селюка «Спорт КП».

Поединок «Динамо» против «Рубина» состоится в понедельник, 4 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.