Селюк назвал победителя матча «Краснодар» - «Оренбург»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от поединка 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Оренбург».

«Краснодару» пора выигрывать, безвыигрышная серия затянулась. Думаю, дома они «Оренбург» обыграют», - передает слова Дмитрия «Спорт КП».

Поединок состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 3 декабря. Начало матча запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru. Перед этой встречей «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» находится на 13-й строчке.