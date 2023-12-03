Игрок «Ростова» Терентьев ответил на вопрос о завершении карьеры

Защитник «Ростова» Денис Терентьев ответил на вопрос о возможном завершении игровой карьеры.

«Пока не планировал завершать карьеру, посмотрим. Как здоровье позволит, столько ещё готов поиграть. На сегодня по силам. Я был бы доволен, если ещё четыре сезона поиграть», - передает слова 31-летнего футболиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне Терентьев провел 17 поединков за «Ростов», в которых не отметился голевыми действиями. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 400 тысяч евро.