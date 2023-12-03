Селюк дал прогноз на голы в матче «Ахмат» - «Спартак»

В матче 17-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на домашнем стадионе примет столичный «Спартак». Своим мнением по этому противостоянию поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Игра будет тяжелая. У «Ахмата» травмирован Конате, «Спартак» тоже выглядит невзрачно, да и на выезде результативностью не отличается. Мой прогноз - в матче будет забито меньше трех голов», - цитирует Дмитрия «Спорт КП».

Встреча «Ахмата» против «Спартака» состоится сегодня, 3 декабря, на стадионе в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Хозяева занимают 15-е место в таблице РПЛ, а «красно-белые» находятся на пятой строчке.