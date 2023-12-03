Селюк сделал прогноз на матч ЦСКА - «Ростов»

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги силами померяются московский ЦСКА и «Ростов». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Погода не футбольная в Москве. Футболистам нужно двигаться больше. Прогноз такой – будет забито больше двух голов», - приводятся слова агента на страницах «Спорт КП».

Матч ЦСКА против «Ростова» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 3 декабря. Начало поединка запланировано в 14:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.