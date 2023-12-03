ЦСКА - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 17-м туре чемпионата России по футболу встречаются ЦСКА и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Ростов
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Протокол игры
Акинфеев Игорь•Лукин Матвей•Виллиан Роша•Мойзес Роберто•Келлвен Дуглас•Мендес Виктор•Зделар Саша•Гайич Милан III•Обляков Иван•Чалов Фёдор•Файзуллаев Аббосбек
Медведев Никита•Лангович Андрей•Осипенко Максим•Мелёхин Виктор•Вахания Илья•Уткин Даниил•Глебов Данил•Миронов Алексей•Байрамян Хорен•Голенков Егор•Мохеби Мохаммад
03 декабря. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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