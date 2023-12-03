Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Селюк назвал «Зенит» фаворитом в матче с «Локомотивом»

03 Декабря 2023 • 09:50 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
1 3.75 X 3.85 2 1.95
Через 5 ч. 26 мин.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ, в котором встретятся «Локомотив» и «Зенит».

По мнению эксперта, петербургская команда является фаворитом предстоящей встречи, так как сейчас она ведёт борьбу с «Краснодаром» за первую строчку в турнирной таблице РПЛ и нуждается в победе.

«Зенит» — фаворит этого матча. «Зениту» нужно побеждать, но питерские бразильцы в холодную погоду не очень хорошо играют. «Локомотив» сейчас выглядит прилично. Будет забито больше двух мячей», — цитирует Селюка «СпортКП».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится сегодня, 3 декабря, на домашней арене «железнодорожников». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Селюк ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Декабря
09:50
Агент Селюк назвал «Зенит» фаворитом в матче с «Локомотивом»
02:08
Локомотив - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Декабря
21:04
Булыкин: Думаю, «Зенит» надолго возглавил таблицу РПЛ
20:15
​Наумов: «Если Дзюбе удастся показать свою игру, у «Локомотива» будут шансы обыграть «Зенит»
19:26
Наумов: Не жду обилия голов от «Локомотива» и «Зенита»
18:50
Канчельскис: Уже сейчас можете поздравлять «Зенит» с чемпионством
15:27
​В «Зените» прокомментировали слухи о Ренане
14:33
Валерий Кечинов: «Локомотив» с «Зенитом» сыграют вничью, а «Краснодар» выиграет у «Оренбурга»
00:22
​Бесплатная ставка и прогноз на матч Локомотив – Зенит чемпионата России 3 декабря 2023
01 Декабря
21:31
«Коринтианс» хочет вернуть Ренана и посодействовать его продаже
21:10
​Балахнин считает «Зенит» фаворитом встречи с «Локомотивом»
18:42
​Актуальная ставка и прогноз на матч Локомотив Москва — Зенит чемпионата России 3 декабря 2023
18:24
Дуглас Сантос обратился к болельщикам «Зенита»
18:10
В РПЛ дали совет «Локомотиву» и ЦСКА в связи с возможным снегопадом
17:50
​В РПЛ на ходу изменили регламент ради красного мяча
17:25
Пономарёв: «Локомотив» даст бой «Зениту» и может отнять у него очки»
17:12
Прогноз на точный счёт матча Локомотив Москва – Зенит чемпионата России 3 декабря 2023
16:17
Агент Ренана высказался о возможном уходе бразильца из «Зенита»
16:07
Балахнин: «Если шансы у «Локомотива» и будут, то в этом будет виноват сам «Зенит»
14:55
​В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе матча «Локомотив» - «Зенит»
14:28
Широков: «В «Локомотиве» есть футболисты, которые смогут компенсировать отсутствие Баринова»
30 Ноября
23:08
«Крылья Советов» выставили «Зениту» ценник в 8 млн евро за Гарре
22:17
Вендел готовится к матчу с «Локомотивом»
21:57
Пименов: «К сожалению для «Локомотива», у Баринова и Галактионова заслуженная дисквалификация»
20:46
​На дисквалификацию Баринова нельзя подать апелляцию
20:23
Шишкин: Отсутствие Баринова и Галактионова не сыграет ключевую роль в игре с «Зенитом»
20:14
Смородская считает справедливой дисквалификацию Галактионова и Баринова
20:00
​Булыкин: Отсутствие Галактионова и Баринова не обязательно помешает «Локомотиву» в игре с «Зенитом»
19:41
Бородюк рассказал, кто будет бороться за чемпионство в РПЛ
19:16
​Булыкин оценил дисквалификацию Галактионова
17:54
Тикнизян считает Галактионова психологически сильным тренером
17:29
Деменко: Руководители «Локомотива» доверяют Галактионову
17:04
К Ренану есть интерес из двух стран
16:17
«Зенит» работает над продажей Ренана
16:00
​Тикнизян согласен с тем, что уровень РПЛ упал
15:45
​«Локомотив» не будет обжаловать наказания Галактионова и Баринова
14:55
​КДК вынес решение о дисквалификации Баринова 1
14:51
КДК РФС наказал Галактионова за скандальное интервью – тренер пропустит игру с «Зенитом» 1
13:46
Тикнизян: «От 19-летнего Пиняева ждут игры как от 30-летнего» 2
13:15
Агент Жоау Мариу: «Никто из России со мной не связывался»
12:35
Радимов: «Я думал, что из-за потери лидеров «Зениту» весь сезон будет трудно, но Семак справился с этим гораздо быстрее»
11:46
Игрок «Локомотива» Тикнизян: «В таблице ситуация не выглядит плачевной»
29 Ноября
19:43
Борис Игнатьев не сомневается в чемпионстве «Зенита»
16:12
Голенков: «В плане единоборств Дзюба — лучший»
15:14
Смородская не считает, что интрига в РПЛ умерла
28 Ноября
22:36
Петржела: «Уверен, в «Зените» не думают о возвращении Дзюбы»
22:26
Фассон: Думаю, что про кризис «Локо» говорить рано
21:27
«Локомотив» выкупит Сулейманова у «Пари НН» — Наумов
20:10
Александр Горшков объяснил спад в игре Клаудиньо
20:10
Непомнящий: «Даже в таком состоянии «Зенит» способен стать чемпионом»
18:41
​Лучший бомбардир РПЛ Кассьерра имеет шансы сыграть с «Локомотивом»
13:29
Сёмин: «В чемпионской гонке отдаю предпочтение Семаку»
09:58
Бывший игрок «Зенита» Евсеев рассказал, что мог перейти в «Витесс»
09:40
Алексей Евсеев считает, что никто не сможет вмешаться в борьбу «Зенита» и «Краснодара» за чемпионство
09:13
Алексей Евсеев: «В «Зените» Дзюба стал своим»
27 Ноября
22:38
Изидор: «Надеюсь, болельщики «Локомотива» меня поняли» 1
21:22
​Канчельскис рассказал, как «Зениту» стать клубом номер один в России
21:12
Баранник объяснил спад Пиняева
20:21
Кирьяков — о лидерстве «Зенита»: «Это ожидалось»
20:11
Погребняк: «Очевидно, что «Зенит» выиграет РПЛ»
20:08
Дьяков назвал фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ
18:09
Семак – о Мантуане и Кассьерре: «Ждём их через неделю»
17:35
Изидор объяснил, почему не хочет играть в Саудовской Аравии
17:27
Изидор заявил, что «Зенит» — это прекрасный трамплин для переезда в Европу
15:28
Кавазашвили: «Я не сомневаюсь, что «Зенит» не упустит подаренную «Краснодаром» возможность»
11:32
Орлов: «Я не верю в интерес «Манчестер Юнайтед» к Алипу»
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
26 Ноября
17:57
​Кобелев: «Зенит» вновь стал основным претендентом на чемпионство»
14:48
Гладилин: «Галактионову надо винить себя, а не судей»
12:18
Смородская назвала Галактионова средним тренером
12:01
Андрей Мостовой: «Клаудиньо очень сильно просил пробить пенальти»
10:11
Лепёхин: «Жаль, что ради смены чемпиона многие ждут ослабления «Зенита», а не проявления силы других команд»
25 Ноября
19:24
Чистяков — о задаче «Зенита»: «Выйти на первое место до зимней паузы»
19:10
Ерохин: «Нас ждёт серьёзный матч против «Локомотива»
16:44
Галактионов и Баринов, скорее всего, не помогут «Локомотиву» в матче против «Зенита»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.12.23 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ростов Ростов
1.73 3.95 4.60
Видео
03.12.23 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Зенит Зенит
3.45 3.95 1.97
Видео
03.12.23 в 16:30
Краснодар Краснодар
Оренбург Оренбург
1.55 4.10 6.00
Видео
03.12.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Спартак Москва Спартак Москва
3.35 3.95 2.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 03 Декабря
11:01 · Россия. Премьер-лига
Нагорных: «Дзюба является лидером «Локомотива»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Селюк оставил прогноз на матч «Динамо» - «Рубин»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «В матче с «Балтикой» «Факел» приобрёл одно очко»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Селюк назвал победителя матча «Краснодар» - «Оренбург»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «История с Томпсоном не смущает, кто не ошибался в жизни»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Терентьев ответил на вопрос о завершении карьеры
10:16 · Россия. Премьер-лига
Селюк дал прогноз на голы в матче «Ахмат» - «Спартак»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Селюк сделал прогноз на матч ЦСКА - «Ростов» 1
10:08 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Пари НН» Юран: «В зимнюю паузу появятся два-три футболиста»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк назвал «Зенит» фаворитом в матче с «Локомотивом»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Мелкадзе, Игнатьев и Джорджевич не соответствуют уровню РПЛ»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин — о продлении контракта с «Динамо»: «Непростое соглашение, этого ждали все»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Гайич: «В некоторых встречах ЦСКА не хватало «инстинкта убийцы»
08:53 · Россия. Премьер-лига
Прогноз Бубнова на матч «Ахмата» и «Спартака»
08:41 · Россия. Премьер-лига
Боков: «Индивидуально «Зенит» сильнее «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем