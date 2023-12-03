Агент Селюк назвал «Зенит» фаворитом в матче с «Локомотивом»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ, в котором встретятся «Локомотив» и «Зенит».

По мнению эксперта, петербургская команда является фаворитом предстоящей встречи, так как сейчас она ведёт борьбу с «Краснодаром» за первую строчку в турнирной таблице РПЛ и нуждается в победе.

«Зенит» — фаворит этого матча. «Зениту» нужно побеждать, но питерские бразильцы в холодную погоду не очень хорошо играют. «Локомотив» сейчас выглядит прилично. Будет забито больше двух мячей», — цитирует Селюка «СпортКП».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится сегодня, 3 декабря, на домашней арене «железнодорожников». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.