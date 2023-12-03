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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов: «Мелкадзе, Игнатьев и Джорджевич не соответствуют уровню РПЛ»

03 Декабря 2023 • 09:39 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об атакующей линии «Сочи» после очередного неудачного матча команды.

«Ни Мелкадзе, ни Игнатьев, ни Джорджевич не соответствуют уровню РПЛ, мы видим это всё. Игроков просто не хватает. Спортивный блок «Сочи» просто провалил первую часть сезона», - цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что в рамках 17-го тура чемпионата России сочинский коллектив на домашнем стадионе потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:2. Южане занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав всего десять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов Лука Джорджевич Сочи Георгий Мелкадзе Иван Игнатьев ещё теги
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